Коли садити озимий часник восени 2026 року: названо найкращі терміни

Часник. / © Pixabay

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Озимий часник — традиційно висаджують восени, щоб вже на початку літа літа отримати великі та соковиті головки. Від звичайного весняного часнику, він відрізняється не лише часом посадки, а й зовнішнім виглядом. Адже озимі сорти зазвичай формують більші зубчики й дозрівають раніше.

Коли садити озимий часник 2026-го, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Озимий часник садять восени, але орієнтуватися на календар дату не варто. Найкраще зайнятися висаджуванням, коли встановлюється стабільне осіннє похолодання, а до стійких морозів ще близько 3–5 тижнів.

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Важливим є і вибір ділянки. Гарними попередниками є огірки, кабачки, бобові та рання капуста. Після цих культур ґрунт зазвичай добре підходить для вирощування часнику.

Втім, висаджувати часник на грядці, де раніше росла цибуля, картопля, помідори чи баклажани, не рекомендується. Ці культури мають спільні хвороби та шкідників.

Коли садити зимовий часник

У різних регіонах України оптимальні терміни відрізняються. Орієнтовно можна планувати посадку від кінця вересня до середини жовтня. Втім, кажуть городники, ці дати орієнтовні. Адже якщо осінь тепла, то посадку краще трохи відкласти.

Найкраще орієнтуватися на температуру ґрунту на глибині близько 8–10 см: коли вона тримається в межах +8…+12 °C. Температура повітря при цьому зазвичай становить близько +5…+10 °C. Важливо, щоб до морозів залишалося близько 3–5 тижнів. За цей час зубчики встигають добре вкоренитися, але не повинні активно піти в ріст.

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Якщо висадити озимий часник у ще прогріту землю — зубчики можуть занадто рано піти в ріст. Над землею з’являться зелені паростки, які з настанням морозів можуть пошкодитися.

Втім, затягувати з посадкою теж небезпечно. Якщо земля вже сильно охолола, зубчики не встигнуть сформувати достатньо потужну кореневу систему до промерзання ґрунту. Через це вони будуть гірше зимувати, або можуть взагалі загинути.

Як садити зимовий часник

Грядку для озимого часнику бажано підготувати за 10–14 днів до посадки: перекопайте землю, ретельно розпушіть і розрівняйте. Під перекопування можна внести добре перепрілий перегній або компост, а також фосфорно-калійні добрива. Свіжий гній використовувати не варто, бо він може підвищити ризик хвороб.

Зубчики висаджують у підготовлені борозенки або лунки денцем донизу. Відстань має становити приблизно 8–10 см, а між рядами — 20–25 см.

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Після посадки грядку можна замульчувати шаром сухого листя, торфу, перегною або соломи. Це допоможе захистити зубчики від різких перепадів температури та промерзання ґрунту.

Нагадаємо, ми писали про те, де і як правильно зберігати часник, аби він пролежав до зими.

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