Кому в жодному разі не можна пити чай з лимоном: про це треба знати

Здавалося б, кому може нашкодити цей популярний і простий напій, однак є люди, яким лікарі не рекомендують його вживати, і ось чому.
Кому в жодному разі не можна вживати чай із лимоном: перелік протипоказань
- За гастриту. Чай з лимоном вкрай небезпечний за захворювання шлунку, тому гастроентерологи рекомендують у період загострення гастриту пити чай з молоком, медом або трав'яний, проте не з лимоном.
- За застудних захворювань. Так, цей напій вкрай корисний, бо завдяки додаванню лимона багатий на вітамін С. Однак за ГРВІ від чаю з лимоном краще відмовитися, бо вітамін С належить до списку підсилювачів мозкової діяльності, адже сприяє активації кровообігу. Тому після вживання напою може стрімко підвищитися тиск.
- Негативний вплив на зубну емаль. Кислота і цукор руйнують зубну емаль, тож якщо є проблеми з карієсом, від напою краще відмовитися.
- За глаукоми. Категорично заборонено пити чай з лимоном тим, у кого є глаукома, через підвищення внутрішньоочного тиску.
- За алергії на цитрусові. Чай з лимоном категорично не можна пити тим, у кого алергія на цитрусові, адже чай не знижує вплив лимонної кислоти, як і лимон не може послабити міцність чаю. Тому не варто сподіватися на те, що чай і лимон вкупі нейтралізують вплив один одного на організм.
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