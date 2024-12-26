Підприємство поставило ЗСУ 20 тисяч бракованих спальників: директор отримав підозру

Директору підприємства повідомили про підозру через поставлення 20 тисяч неякісних спальників військовим.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомило про підозру директору криворізького підприємства, яке у 2023 році поставило військовим 20 тисяч спальних мішків неналежної якості на суму 30 мільйонів гривень.

Експертиза встановила, що спальні мішки не відповідали технічним вимогам. Зокрема, тканина не відповідала заявленим характеристикам, а також були відсутні важливі елементи — флісова підкладка та шар спеціальної тканини, яка забезпечує герметичність. Через це спальники не могли використовуватись за призначенням.

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Військова частина подала позов до суду з вимогою відшкодувати штраф у 6 мільйонів гривень і замінити мішки на якісні. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Наразі триває слідство. ДБР також перевіряє можливу причетність посадовців військової частини до цього правопорушення.

Нагадаємо, що у Львівській області затримано депутата обласної ради та заступника міського голови, яких підозрюють у шахрайстві на тендерних закупівлях.