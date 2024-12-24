У ДБР розповіли, чи вплинуло вилучення боєприпасів на Одещині на підрозділи ППО

У Бюро кажуть, що була вилучена активна броня з тротилом, документів на яку у військового не було.

У ДБР прокоментували заяву підполковника ВМС ЗСУ Андрія Смірнова про те, що в нього в Одеській області конфіскували боєприпаси, через що була заблокована робота ППО на півдні.

Інцидент прокоментувала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у ефірі телеканалу "Київ24".

Зауважимо, напередодні Смірнов заявив, що у листопаді ДБР конфіскувало в нього боєприпаси під час перевезення. Підполковник стверджує, що це заблокувало роботу підрозділу ППО на півдні України. Однак Сапьян це заперечила.

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"Вилучення вибухівки жодним чином не впливає на обороноздатність підрозділів, які захищають повітряний простір регіону. Я акцентую увагу усіх глядачів на тому, що вибухівку дійсно було виявлено на одному з блокпостів Одещини в автомобілі Toyota Tundra, в якому перевозилася активна броня з тротилом. Тобто це пластини і комплекти динамічного захисту. І саме така активна броня з тротилом жодним чином не впливає на обороноздатність підрозділів, які захищають повітряний простір Одещини в тому числі", – пояснила представниця ДБР.

За словами Смірнова, під час перевезення він мав із собою всі необхідні документи. Однак Сапьян сказала, що документів не було. За її словами, військовий не бажає співпрацювати зі слідством.

"Людина, яка на сьогоднішній день фігурує у кримінальному провадженні, відкритому за фактом, буде робити все для того, щоб захищати себе. І так як він не співпрацює зі слідством, то наразі також ДБР стверджує, що ті документи, які були оприлюднені у ЗМІ, і про які згадує військовослужбовець, на момент перевірки його і його автомобіля – у нього їх не було", – розповіла речниця ДБР.

Вона додала, що "природа походження цих документів буде з’ясовуватися у ході досудового розслідування".

"Ці вибухонебезпечні речовини перевозилися без дотримання вимог безпеки, які передбаченні при транспортуванні саме таких вантажів, без дозвільної документації. Зараз призначена вибухотехнічна експертиза. Досудове розслідування триває", – поінформувала Сапьян.

До слова, у листопаді в Україні спалахнув скандал довкола бракованих мін калібру 120 мм, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Міноборони почало розслідування, ДБР відкрило кримінальне провадження.

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