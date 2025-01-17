Котлети будуть дубовими і несмачними: що не можна додавати до фаршу

Котлети - дуже популярні серед українців. Кожна господиня готує їх не лише за класичним рецептом, а ще й має власні секрети, аби страва вийшла смачною. Втім, іноді один інгредієнт може зіпсувати смак котлет.

Що ж краще не додавати до котлет, аби не зіпсувати їх, - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Спеції

Шеф-кухарі радять обмежуватися лише чорним та червоним перцем, аби підсилити смак котлет. Адже інші спеції можуть змінити їхній смак. Тому краще готувати улюблену страву без додавання приправа хмелі-сунелі, різні комбіновані приправи, спеціальні так звані приправи до котлет та занадто ароматні сушені трави.

Молоко

Молоко сильно впливає на якість фаршу впливає молоко. Часто хліб для котлет розм'якшують саме ним. Втім, краще використовувати для цього просту воду. Через молоко фарш може стати жорсткішим, а вже приготовані котлети - не дуже апетитними.

Справа в тому, що тоді в такій страві поєднуються два різні види білків - м'ясний і молочний. Щоб покращити смакові якості котлет, додайте до фаршу вершкове масло.

Яйця

Багато господинь додають до фаршу для котлет яйце. Втім, краще цього не робити. Яєчний білок швидше доходить до готовності, роблячи котлети дубовими та сухими.

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