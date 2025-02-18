Курячий суп з вермішеллю не перетвориться на кашу: ось що треба зробити

Іноді навіть у досвідчених кулінарів дрібна вермішель так розварюється, що апетитний курячий супчик перетворюється на густу незрозумілу масу. Щоб цього уникнути, професійні кухарі, як пише ресурс Elegantwoman, рекомендують один трюк.

Як приготувати ідеальний курячий суп, щоб не розварилася вермішель

Курячий суп з вермішеллю – одна з найулюбленіших страв багатьох людей. Та якщо вермішель розварюється, то страва має не дуже апетитний вигляд і схожа швидше на кашу, ніж на рідкий суп. То що ж робити, щоб не проґавити момент розварювання макаронів?

Професійні кухарі рекомендують не поспішати додавати макарони, щойно закипить бульйон. Натомість вони радять додати засмажку, тоді перша страва вийде не лише апетитною на вигляд, а й надзвичайно смачною та ароматною.

Спочатку треба розігріти сковорідку з олією, підсмажити моркву й цибулю, а потім додати до овочів вермішель і також засмажити, щоб вона стала золотавого кольору. Макарони також можна просто посмажити на сухій сковороді без додавання олії та овочів. Так вони будуть рум’яними і не розварюватимуться, опинившись у бульйоні.

А ще професійні кухарі не рекомендують довго варити суп після того, як ви додасте макарони, трьох хвилин буде достатньо. Потім супу треба дати настоятися п’ять хвилин і страву можна подавати до столу.

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