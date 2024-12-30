Люди із цим кольором очей приносять іншим щастя: висновки експертів

Який колір очей приносить щастя та успіх

Психологи вважають, що люди із зеленими очима можуть надихати й заряджати інших радістю. Фахівці зазначають, що саме власники зелених очей мають вроджену харизму, тому здатні мотивувати більш нерішучих та не дуже впевнених у собі людей.

Лікарі-офтальмологи говорять, що зелений колір зустрічається у природі досить рідко, згідно статистики, лише 2% людей на планеті мають такий колір очей. Це робить їхніх володарів дійсно особливими.

Люди із зеленим кольором очей часто успішні, але завдяки своїй наполегливості. Вони мають розвинену уяву, та водночас дуже принципові особистості, подекуди навіть егоїстичні. Для таких людей важливо обирати професію, що відповідатиме їхнім внутрішнім прагненням.

Однак експерти з розвитку особистості й мотивації підкреслюють, що справжнє щастя й удача залежать не тільки від зовнішності, а й від внутрішніх якостей. Вони закликають не забувати, що кожна людина здатна приносити радість іншим, незалежно від кольору її очей.

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