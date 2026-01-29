Магнітна буря 29 січня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

У четвер, 29 січня, активність сонця не буде сильною. Очікується магнітна буря жовтого рівня з К-індексом 4.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

За даними науковців, очікуваний високошвидкісний потік корональних дір прибув напередодні вранці зі збільшенням швидкості сонячного вітру. Це може призвести до деяких геомагнітних умов — від активного до STORM G1. Таким чином М=магнітна буря може мати слабкий або помірний характер

Магнітна буря 29 січня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть здатні впливати на організм. У метеозалежних може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.