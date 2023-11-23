Які зимові сукні будуть на піку трендів 2024: від них не відірвати очей - вам точно сподобаються

Взимку також хочеться мати гарний і стильний вигляд. Кожна дівчина хоче залишатися привабливою навіть коли дуже холодно. І стилісти з дизайнерами тільки за. Тому пропонують цього зимового сезону 2023-2024 безліч гарних та вишуканих суконь на будь-який смак та гаманець. Розповідаємо, які зимові сукні повинні обов’язково бути у вашому гардеробі.

Раніше ми писали про модні образи з пуховиком, які вам неодмінно захочеться повторити.

Зимова сукня міді довжини

Модна зимова сукня міді / Фото: pixabay.com

Це найоптимальніший варіант зимового одягу. Така сукня повинна бути обов’язково з теплого матеріалу, щоб ви не застудилися. Доповнити сукню можна високими чоботами, ботфортами і коротким взуттям. Також не слід забувати про теплі колготи.

Зимова трикотажна сукня

Модна трикотажна зимова сукня / Фото: pixabay.com

Тут варто звертати увагу на щільність тканини. Може здаватися, що трикотаж підходить лише для міжсезоння, але це не так. Вибираючи собі таку сукню, просто надавайте перевагу теплішим моделям вільного крою. Ці сукні на піку популярності вже не один сезон поспіль і не збираються здавати своїх позицій.

В’язана зимова сукня

Модна зимова в'язана сукня / Фото: pixabay.com

В’язаний одяг тримає першість на модному олімпі у зимовому сезоні 2023-2024. Наразі безліч варіантів в’язаних суконь. Найбільш популярними є сукні з крупною в’язкою вільного крою будь-якої довжини. Під такий одяг варто взувати грубі черевики або чоботи-труби. Тоді ви матимете стильний та приголомшливий вигляд.

Зимова ошатна сукня

Модна ошатна сукня на зиму / Фото: pixabay.com

Така сукня має завжди бути напоготові, оскільки взимку безліч свят – від Різдва до Нового року. Тому однотонна вишукана сукня зеленого, червоного, помаранчевого кольору стане у нагоді. Якщо бажаєте додати барв у свій святковий аутфіт, можна розглянути варіанти з принтами. В цьому сезоні безперечний хіт – шовкова сукня в тандемі з кардиганом чи світшотом.

Зимова сукня для пишних форм

Модна сукня для пишних форм / Фото: pixabay.com

Якщо у вас пишні форми, тоді варто вибирати сукні вільного чи прямого крою. Звертайте увагу на фактурну цупку тканину, вона триматиме вашу талію в рамках, не розпливаючись. Така сукня підкреслить вашу природню красу і замаскує недоліки. Лише варто уникати яскравих кольорів, крупних квіткових принтів та горизонтальних полос – це все буде спотворювати і збільшувати вашу талію. Надавайте перевагу монохромним природнім кольорам і мінімалістичному стилю, тоді ваш аутфіт буде неперевершеним.

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