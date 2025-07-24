Протермінована кава: чи можна її пити і які ризики існують

Вживати протерміновану каву не рекомендується / © Pixabay

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Кава — смачний і популярний напій, який надає бадьорості, сил і енергії. Але у нього теж є термін придатності.

Відомо, що зернова кава втрачає свої смакові і корисні якості поступово, багато що залежить від ступеня обсмаження.

У вакуумній упаковці, за даними виробників, кава може зберігатися 24 місяці. Якщо ж кава пролежить довше, то може зіпсуватися.

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Розпізнати таку каву можна за такими ознаками: прогірклий запах, темний колір, жирність і слабкий аромат.

Мелені сорти кави зберігаються десь 6-24 місяці (потрібно уважно читати упаковку). Відкриту пачку бажано використовувати протягом 2-3 тижнів, щоб напій не втратив свій смак і аромат.

Чи можна пити каву з терміном придатності, що минув

Мелена кава, у який вже минув термін придатності, не стає токсичною. Просто напій, який ви приготуєте з такої кави, не потішить вас яскравим смаком та ароматом.

Якщо в мелену чи розчинну каву потрапила волога, то у продукті може з’явитися цвіль. Готувати напій з такої кави не рекомендується, адже цвіль може спричинити проблеми зі здоров’ям — алергічну реакцію, харчове отруєння, інфекції тощо.

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Щоб подовжити термін придатності продукту, його потрібно правильно зберігати. Для зберігання зерен, меленої та розчинної кави потрібно використовувати герметичний непрозорий контейнер.

Раніше дослідники з’ясували, що кава у правильних пропорціях корисна для здоров’я: вона допомагає жити довше, покращує структуру мозку.

Крім того, ми раніше писали, як кава впливає на потенцію чоловіків.