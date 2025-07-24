Просроченный кофе: можно ли его пить и какие риски существуют

Употреблять просроченный кофе не рекомендуется / © Pixabay

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Кофе — вкусный и популярный напиток, придающий бодрости, сил и энергии. Но у него тоже есть срок годности.

Известно, что зерновый кофе теряет свои вкусовые и полезные качества постепенно, многое зависит от степени обжарки.

В вакуумной упаковке, по данным изготовителей, кофе может храниться 24 месяца. Если кофе пролежит дольше, то может испортиться.

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Распознать такой кофе можно по следующим признакам: горький запах, темный цвет, жирность и слабый аромат.

Молотые сорта кофе хранятся около 6-24 месяцев (нужно внимательно читать упаковку). Открытую пачку желательно использовать в течение 2-3 недель, чтобы напиток не потерял свой вкус и аромат.

Можно ли пить кофе с истекшим сроком годности

Молотый кофе, у которого уже истек срок годности, не становится токсичным. Просто напиток, который вы приготовите из такого кофе, не порадует вас ярким вкусом и ароматом.

Если в молотый или растворимый кофе попала влага, то в продукте может появиться плесень. Готовить напиток из такого кофе не рекомендуется, ведь плесень может вызвать проблемы со здоровьем — аллергическую реакцию, пищевое отравление, инфекции и т.д.

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Чтобы продлить срок годности продукта, его нужно правильно хранить. Для хранения зерен, молотого и растворимого кофе следует использовать герметичный непрозрачный контейнер.

Ранее исследователи выяснили, что кофе в правильных пропорциях полезен для здоровья: он помогает жить дольше, улучшает структуру мозга.

Кроме того, мы раньше писали, как кофе влияет на потенцию мужчин.