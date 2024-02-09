Що робити, щоб чоловік не зраджував: дієві поради досвідчених дружин

Як зробити, щоб чоловік був вірним і ніколи не зраджував? Питання складне, оскільки вплинути на поведінку дорослої людини практично неможливо. Втім, можна доволі легко повернути гармонію та яскраві емоції у свої стосунки з партнером. Розповідаємо, що треба робити, щоб чоловік ніколи не зраджував.

Як уникнути зради у стосунках: практичні поради щасливих дружин

Спочатку треба з’ясувати причину, чому чоловік зраджує. У більшості випадків чоловіки дозволяють собі таку поведінку, бо в суспільстві побутує думка, що вони полігамні. Хоча це справжнісінький стереотип для виправдання негідної поведінки. Проаналізуйте свою поведінку. Якщо в парі є проблеми, зазвичай винні обоє партнерів. Наприклад, ви зневажливо ставитеся до чоловіка, не приділяєте йому достатньо часу або давно не було інтиму. Ці всі причини мають накопичувальний ефект, що зрештою призводить до зради. Якомога більше сексу. Психологи рекомендують приділяти увагу інтимній частині життя. Тоді в чоловіка просто не буде потреби зраджувати чи задивлятися на інших жінок. Дати партнерові повну свободу. Так, це буває вкрай складно і треба мати сталеві нерви. Але чоловік тоді сам вас почне підозрювати у зраді, якщо зрозуміє, що ви не ревнуєте його до інших жінок. Сімейний психолог. Наразі це дуже популярний і вкрай дієвий метод. Спеціаліст обов’язково допоможе вам вирішити цю проблему, якщо така існує. Вам залишиться лише вмовити свого чоловіка відвідати разом з вам психолога.

Як викликати інтерес у чоловіка, щоб він ніколи не зраджував

Відверта розмова. Спочатку треба виявити причину зникнення інтересу до вас з боку партнера. І це може бути зовсім не інша жінка. Наприклад, тривала напруженість, проблеми зі здоров’ям чи на роботі, про які ваш чоловік боїться говорити з вами. Просто поговоріть, розпитайте і підтримайте свого партнера в разі потреби. Можна спробувати викликати ревнощі. Змініть гардероб, сходіть до косметолога, перефарбуйте волосся в інший колір. Зазвичай це все допомагає привернути увагу чоловіка, якщо він втратив до вас інтерес. Запишіться на якісь курси чи танці, у вас має бути своє захоплення і місце, куди ви бігтимете тричі на тиждень з полум'яним поглядом. Будьте впевнені, чоловік миттєво скерує всю свою увагу лише на вас. Станьте таємничою. Не варто бути відкритою для свого партнера. Дайте йому привід для сумнівів і роздумів, чи справді він найкращий у вашому житті, чи у нього можуть бути конкуренти. Чоловіки –мисливці за своєю натурою, їм потрібна здорова конкуренція. Тому дозволяйте собі маленькі секрети, заведіть друзів протилежної статі, тоді ваш чоловік ніколи не спускатиме з вас очей і не думатиме про зради. Коротка розлука. Іноді, щоб розбудити почуття партнера, треба ненадовго з ним розлучитися. Подумайте, куди б ви могли поїхати з користю для себе, щоб дати чоловікові відчути самотність без вас. Можливо, з’їздіть провідайте своїх батьків чи купіть на два тижні путівку, щоб добре відпочити.

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