Що таке каперси простими словами: що вони нагадують, з чим їх їдять

Що таке каперси простими словами / © Pixabay

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Каперсами називають невеликі, нерозкриті бутони зеленого кольору, які збираються з кущів середземноморської рослини Capparis spinosa, що росте в Італії, Іспанії, Греції тощо.

Вони використовуються в кулінарній традиції багатьох країн світу. Про них згадується навіть у давньогрецьких та давньоримських текстах. Каперси зазвичай використовували як приправу до різноманітних страв. Поширення в Європі вони отримали в Середні віки. Однак, в той час вони більше використовувалися в медицині.

Які бувають каперси

В магазинах можна зустріти каперси в різних формах:

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великі — бутони більші за розміром (7-14 мм), мають більш м’який та виражений смак, а тому їх використовують в тих рецептах, де потрібна лише стримана вираженість каперсів, в українських магазинах зустрічається рідко;

маленькі — найпоширеніший вид каперсів з яскравим смаком і ароматом, розмір бутонів 5-7 мм, вони ідеально доповнюють більшість страв, додаючи солонуваті і кислуваті нотки (маринади, салати, закушування, соуси);

плоди — це зрілі плоди з куща, які відрізняються більш м’якою текстурою, вираженим кислим смаком, переважно використовуються в салатах.

Який смак у каперсів

Смак каперсів досить цікавий, його важко описати одним словом. Вони відрізняються унікальним поєднанням солоності, кислоти, легкої гостринки.

В кулінарії каперси використовують як в свіжому, так і в консервованому вигляді. Зазвичай їх додають до готових страв в останні хвилини, для більш вираженого смаку. Однак, тут потрібно знати, який вид каперсів краще використовувати в різних рецептах.

Свіжі в українських магазинах знайти досить складно. Вони мають ніжні текстуру і смак. Солені каперси відрізняються дуже інтенсивним смаком і сильним ароматом. Сушені мають досить насичені смак і аромат, часто використовуються як приправа. Мариновані каперси попередньо маринуються в олії чи оцті, з додаванням трав, спецій. Останні зазвичай є найпоширенішими.