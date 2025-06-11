ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
2 хв

Що таке каперси простими словами: що вони нагадують, з чим їх їдять

Каперси все частіше з’являються на столі українців. Давайте розбиратися, що це за продукт і як його їдять.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що таке каперси простими словами

Що таке каперси простими словами / © Pixabay

Каперсами називають невеликі, нерозкриті бутони зеленого кольору, які збираються з кущів середземноморської рослини Capparis spinosa, що росте в Італії, Іспанії, Греції тощо.

Вони використовуються в кулінарній традиції багатьох країн світу. Про них згадується навіть у давньогрецьких та давньоримських текстах. Каперси зазвичай використовували як приправу до різноманітних страв. Поширення в Європі вони отримали в Середні віки. Однак, в той час вони більше використовувалися в медицині.

Які бувають каперси

В магазинах можна зустріти каперси в різних формах:

  • великі — бутони більші за розміром (7-14 мм), мають більш м’який та виражений смак, а тому їх використовують в тих рецептах, де потрібна лише стримана вираженість каперсів, в українських магазинах зустрічається рідко;

  • маленькі — найпоширеніший вид каперсів з яскравим смаком і ароматом, розмір бутонів 5-7 мм, вони ідеально доповнюють більшість страв, додаючи солонуваті і кислуваті нотки (маринади, салати, закушування, соуси);

  • плоди — це зрілі плоди з куща, які відрізняються більш м’якою текстурою, вираженим кислим смаком, переважно використовуються в салатах.

Який смак у каперсів

Смак каперсів досить цікавий, його важко описати одним словом. Вони відрізняються унікальним поєднанням солоності, кислоти, легкої гостринки.

В кулінарії каперси використовують як в свіжому, так і в консервованому вигляді. Зазвичай їх додають до готових страв в останні хвилини, для більш вираженого смаку. Однак, тут потрібно знати, який вид каперсів краще використовувати в різних рецептах.

Свіжі в українських магазинах знайти досить складно. Вони мають ніжні текстуру і смак. Солені каперси відрізняються дуже інтенсивним смаком і сильним ароматом. Сушені мають досить насичені смак і аромат, часто використовуються як приправа. Мариновані каперси попередньо маринуються в олії чи оцті, з додаванням трав, спецій. Останні зазвичай є найпоширенішими.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
299
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie