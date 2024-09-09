Таких ніхто не хоче: які жінки відлякують чоловіків

Буває так, що жінка гарна, розумна, талановита, а в коханні не щастить. Постійно трапляються аб’юзери, зрадники, інфантили тощо. Психологи дають цьому пояснення: є такі жінки, які справді відлякують серйозних чоловіків. Розповідаємо, які п’ять жіночих типажів не подобаються чоловікам, посилаючись на матеріал Ukr.Media.

Які жінки нецікаві чоловікам: пояснення психологів

Рятівниця. Якщо ви у стосунках із чоловіком намагаєтеся його врятувати від будь-якої залежності, колишньої злої дружини, яка вимагає аліменти, чи ще якоїсь халепи, то ваш зв’язок приречений. Чоловік вас сприйматиме за зручну річ, яку можна використовувати, коли дуже погано. Таких жінок не кохають та й не поважають, адже вони не цінують самі себе.

Якщо ви у стосунках із чоловіком намагаєтеся його врятувати від будь-якої залежності, колишньої злої дружини, яка вимагає аліменти, чи ще якоїсь халепи, то ваш зв’язок приречений. Чоловік вас сприйматиме за зручну річ, яку можна використовувати, коли дуже погано. Таких жінок не кохають та й не поважають, адже вони не цінують самі себе. Маніпулятор. Хто сказав, що жінка не вміє маніпулювати чоловіками? Ще й як уміє, це можуть бути різноманітні погрози, прохання про жалість чи допомогу. Так, чоловік повірить кілька разів, допоможе й підтримає, та коли це стає нормою, він іде назавжди.

Хто сказав, що жінка не вміє маніпулювати чоловіками? Ще й як уміє, це можуть бути різноманітні погрози, прохання про жалість чи допомогу. Так, чоловік повірить кілька разів, допоможе й підтримає, та коли це стає нормою, він іде назавжди. Жінка з низькою самооцінкою. Розумному, свідомому та сильному чоловікові потрібна поряд така сама жінка. Справжнім чоловікам не подобаються слабкі жінки, це міф, який не має жодного стосунку до реальності. Якщо жінка не знає, що таке самоповага, самоцінність та любов до себе, то її навряд чи любитимуть і поважатимуть чоловіки.

Розумному, свідомому та сильному чоловікові потрібна поряд така сама жінка. Справжнім чоловікам не подобаються слабкі жінки, це міф, який не має жодного стосунку до реальності. Якщо жінка не знає, що таке самоповага, самоцінність та любов до себе, то її навряд чи любитимуть і поважатимуть чоловіки. Критик. Конструктивної критики не існує. Якщо хтось критикує, він дає людині чи її поведінці власну негативну оцінку. Зазвичай жінка-критик має низьку самооцінку і їй просто погано, тому увесь свій негатив вона може виміщати на інших. А що буває з тими жінками, які себе не люблять і не поважають, уже відомо.

Конструктивної критики не існує. Якщо хтось критикує, він дає людині чи її поведінці власну негативну оцінку. Зазвичай жінка-критик має низьку самооцінку і їй просто погано, тому увесь свій негатив вона може виміщати на інших. А що буває з тими жінками, які себе не люблять і не поважають, уже відомо. Сама не знає, чого хоче. Є такі жінки, які ще не сформулювали чіткого бачення – навіщо їм узагалі потрібен чоловік. Однак, вони вступають у стосунки, навіть виходять заміж, а потім в парі виникає конфлікт інтересів. Оскільки очікування обох щодо взаємин не справдилися. Серйозні чоловіки намагаються оминати таких жінок і не вступати з ними у відносини.

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