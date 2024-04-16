Як підготувати родзинки для паски: чи потрібно їх перед цим мити

Пухка та смачна паска з родзинками — традиційна великодня випічка, яку готують українці до свята. Проте багато хто задумується, чи потрібно мити родзинки перед додаванням у тісто?

Насамперед, потрібно зрозуміти, коли додавати родзинки до паски? Зазвичай родзинки та цукати додають тоді, коли тісто вже збільшилося вдвоє.

Як підготувати родзинки до паски

Перед тим, як додавати родзинки у тісто для паски, їх потрібно замочити у воді чи невеликій кількості лимонного соку на 30-40 хвилин. Колись господині зазвичай ошпарювали продукт, щоб він став більш м'яким. Однак через високу температуру деякі цінні інгредієнти, що в них містяться, зникають.

Якщо ви нікуди не поспішаєте, краще все-таки обрати варіант без термічного оброблення.

В чому можна замочувати родзинки

Більшість кулінарів радить замочувати родзинки у звичайній воді. Однак можете також обирати лимонний сік, чай, молоко. Якщо ви знаєте, що паску не будуть куштувати діти, можна приготувати так звані "п'яні родзинки". Їх на 30-40 хвилин замочують у чистій горілці чи коньяку.

Самі по собі родзинки досить солодкі, а тому краще не обирати ароматизовані лікери або солодкі соки. Адже вони додадуть ще більшої солодкості.

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