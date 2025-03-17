Як виростити солодкий червоний буряк: для цього вам знадобиться сіль

Червоний буряк – це вкрай популярний, корисний та смачний овоч, тому українські господарі обов’язково висаджують його на своїх городах.

Якщо ви хочете, щоб червоний буряк виріс солодким, для цього не треба якихось спеціальних навичок чи дорогих підживлень. Достатньо взяти сіль чи попіл – і коренеплід виросте великим та надзвичайно солодким. Розповідаємо, як підживити буряк сіллю та попелом, щоб він був у рази солодшим.

Як правильно підживити червоний буряк, щоб він виріс великим та солодким

Сольовий розчин. Щоб зробити підживлення для підвищення цукристості буряка, треба взяти столову ложку солі й розчинити у відрі води (10 літрів). Вкрай важливо не переборщити з сіллю, бо її надлишок може погубити буряк. Перший раз буряк треба полити розчином у період, коли коренеплід починає округлятися, а востаннє – за 30 днів до збору врожаю.

Щоб зробити підживлення для підвищення цукристості буряка, треба взяти столову ложку солі й розчинити у відрі води (10 літрів). Вкрай важливо не переборщити з сіллю, бо її надлишок може погубити буряк. Перший раз буряк треба полити розчином у період, коли коренеплід починає округлятися, а востаннє – за 30 днів до збору врожаю. Деревний попіл також підвищує цукристість буряка, бо він містить достатню кількість бору. Буряк після проріджування необхідно рясно потрусити попелом. Якщо у вас немає деревного попелу, можна полити коренеплоди розчином бору. На стадії розвитку культури – 4-5 листків, зробіть підживлення розчином борної кислоти з розрахунку 4 грами засобу на 10 літрів води. Таке підживлення можна робити лише один раз.

також підвищує цукристість буряка, бо він містить достатню кількість бору. Буряк після проріджування необхідно рясно потрусити попелом. Якщо у вас немає деревного попелу, можна полити коренеплоди розчином бору. На стадії розвитку культури – 4-5 листків, зробіть підживлення розчином борної кислоти з розрахунку 4 грами засобу на 10 літрів води. Таке підживлення можна робити лише один раз. Коров’як. Після проріджування на 5 день буряки треба обов’язково підживити коров’яком, щоб культура не хворіла та швидко росла. Одну частину коров’яка необхідно розвести дев’ятьма частинами води й полити грядку. Так коренеплід сформує великі солодкі кулі.

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