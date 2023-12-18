Як жіночі зачіски та стрижки чоловіки вважають найсексуальнішими (фото)

Серед чоловіків було проведено опитування на предмет, які зачіски та стрижки вони вважають привабливими та сексуальними. Жінок можуть і не погодиться з цим вибором, але чоловіки, безперечно, вважають їх найкращими.

Чубчик на бік та ретро чубчик

Загалом, чоловіки особливо не люблять чубчик, але чубчик, зачесаний набік, робить жінку, на думку чоловіків, бажаною. Чубчик в такому разі не закриває обличчя, а обрамляє його і робить вилиці витонченими.

Чубчик на бік

Ретро-чубчик повертає в епоху трендів 60-х. Сучасна ретро-зачіска з чубчиком була створена під впливом чудових актрис минулих років. Ретро чубчик має чудовий вигляд з довгим волоссям, і така стрижка має вигляд стильної та омолоджує.

Ретро чубчик

Хвилі та кучері

Хвилясте волосся, на думку чоловіків, робить жіночий образ безтурботним, доступнішим та привабливим. Якщо у вас природне хвилясте волосся, не соромтеся виставляти їх напоказ.

Хвилясте волосся

Кучерява зачіска привертає увагу чоловічої статті. Але переконайтеся, що вволосся доглянуте, чисте та укладене. Хвилясте та кучеряве волосся буде сексуальним, але жирне розпущене волосся відверне всіх.

Кучеряве волосся

Зачіска «кінський хвіст»

Кінський хвіст - спокуслива зачіска для чоловіків. Зібране волосся дозволяє побачити плечі та шию жінки. Попри те, що ця зачіска має дуже жіночний вигляд, вона водночас, робить жінку спортивною. Спортивний настрій вашої зачіски безперечно також приваблює чоловіків.

Кінський хвіст

Омбре

Модний стиль двоколірної зачіски омбре також не залишився не помітним для чоловіків. Така зачіска, на їхню думку, надає жінкам індивідуальності та діє на чоловіків як магніт. Тим більше, що можна бути одночасно білявкою та брюнеткою. Найбільше чоловікам подобаються сірі відтінки омбре.

Омбре

Розпатланий пучок

Зачіска з розпатланим пучком — це універсальний тренд. Така зачіска є розслабленою, водночас функціональною для домашніх справ і навіть для вечірки.

Розпатланий пучок легко поєднувати як з джинсами, так і з сексуальною сукнею з відкритою спиною.

Коли погода особливо спекотна та волога, таку зачіску можна зробити за декілька хвилин. Пучок підходить для всіх типів волосся, включаючи середні і довгі.

Пучок

Коси та плетіння

Ніжні зачіски, які завжди привертали увагу чоловіків завжди - це різноманітні коси та плетіння. Такі зачіски надають жінці романтичного вигляду.

Коса

Довгі прямі зачіски

Багато чоловіків люблять довге волосся і, хоча пряме волосся - це протилежність кучерявому, такий образ теж вважається сексуальним.

Пряме довге волосся

Зачіски в стилі бохо

Романтичним та сексуальним виглядає розпатлане волосся з різними кісками, локонами та шпильками.

Зачіска бохо

Короткі зачіски

Чоловікам подобається не лише довге волосся. Багатьом короткі стрижки, такі як то короткий боб , в стилі піксі чи панку теж здаються привабливими. Таку зачіску, на їх думку, обирає впевнена, стильна жінка.

Зачіска піксі

Ну і, звичайно, кому з чоловіків не подобається зачіска, яку можна назвати "зразу після сну" - злегка заплутане і не укладене волосся безперечно приваблює чоловіків. Тому, якщо ви вранці тільки прокинулися і трохи розпатлані - що може бути сексуальнішим.

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