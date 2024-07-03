Шість ознак, які вказують, що у вас занижена самооцінка

Низька самооцінка — це не те що ми вибираємо, це певний спосіб мислення, часто глибоко вкорінений і прихований спосіб поведінки, який ми не помічаємо та не усвідомлюємо.

І важливий крок до підвищення нашої самооцінки — це якраз розпізнати цю поведінку, зрозуміти, коли ми не віддаємо собі належної поваги.

Розповідаємо як найчастіше поводяться люди з низькою самооцінкою, навіть не усвідомлюючи цього.

Вони часто просять вибачення

Ви напевно знаєте таких людей, які просять вибачення за все, навіть коли вони явно не винні? Це класична ознака низької самооцінки. Такі люди намагаються нікого не засмутити, їм постійно здається, що їхні дії чи слова викликають дискомфорт, тому вони постійно вдаються до вибачень. Вони можуть навіть не усвідомлювати, що роблять це, але ця звичка явно свідчить про їхню невпевненість у собі.

Їм важко сприймати компліменти

Це ще одна типова поведінка людей із заниженою самооцінкою. Їм важко приймати компліменти, тому що вони насправді не вірять, що заслуговують їх. Замість того, щоб люб'язно прийняти похвалу, вони можуть применшити її значення, або взагалі відкинути її.

Вони часто погано думають про себе

Люди з заниженою самооцінкою часто дорікають собі за незначні помилки або навіть за уявні провини. Психологи переконані, що наші думки мають значний вплив на наші емоції та поведінку. Тому, якщо ви постійно говорите собі, що ви недостатньо хороші, ви почнете вірити в це і поводитися відповідно.

Щоб вийти з цього циклу, потрібно відмовитись від негативних думок та замінити її позитивними твердженнями, що буде важливим кроком до формування здорової самооцінки.

Вони не говорять про свої потреби

Людям із низькою самооцінкою часто важко висловити свої потреби чи бажання. Вони бояться, що це може завдати іншим незручностей або, що ще гірше, призвести до відмови. Тому вони схильні приховувати свої почуття та ставлять потреби інших вище за власні.

На перший погляд, така поведінка може здатися безкорисливою, але це форма нехтування собою, яка з часом може призвести до образи. Навчитися виражати свої потреби є важливим кроком у формуванні самооцінки. Йдеться про визнання того, що ваші почуття та потреби такі ж важливі, як і інших.

Вони прагнуть досконалості

Люди з низькою самооцінкою часто націлені на недосяжну досконалість. Вони думають, що якщо вони не ідеальні, то вони невдахи.

Така ситуація може призвести до надзвичайного стресу та тривоги. Страх зробити помилку або не відповідати високим стандартам може паралізувати їх, не даючи їм ризикувати або пробувати щось нове. Водночас як розуміння того, що ніхто не ідеальний і що помилки є частиною зростання, є життєво важливим кроком у подоланні заниженої самооцінки.

Їм важко приймати рішення

І найголовніше, для людей із низькою самооцінкою прийняття рішень може бути справжньою проблемою. Вони бояться зробити неправильний вибір і зіткнутися з потенційною критикою або відмовою. Вони можуть занадто обмірковувати навіть найпростіші рішення, постійно сумніваючись.

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