Закиньте у блендер популярний осінній овоч та молоко — навіть чахла орхідея квітнутиме увесь рік

Досвідченні квітникарі радять використовувати для підживлення орхідей одне незвичайне добриво, яке готується з популярного осіннього овоча, молока та соди.
Про це цікаве добриво розповіли на YouTube-каналі про квітникарство Dream Garden.
Квітникарі впевнені, що саме завдяки такому підживленню орхідея випустить багато нових квітконосів та сильне коріння, адже воно багате на мінерали і вітаміни. Додатково добриво сприяє тривалому і рясному квітінню орхідеї протягом всього року, навіть якщо до цього квітка мала чахлий вигляд.
Що вам знадобиться:
- 30 г сирого буряка;
- 2,5 л води;
- 2 ч. ложки молока;
- 1 ч. ложка харчової соди.
Сода в цьому розчині відіграє роль природного фунгіцида, вона захищає рослину від бактеріальних та грибкових захворювань.
Приготувати добриво дуже просто:
- Буряки потрібно нарізати невеликими шматочками, закинути у блендер і подрібнити.
- Тепер процідіть рідину, яку ви отримали після цієї процедури.
- Додайте до неї молоко і соду, ретельно перемішайте.
- Настій потрібно розвести в 2,5 л води.
В отриманому розчині слід змочити ватний диск, а потім акуратно протерти все листя орхідеї. Раз на два тижні квітникарі також рекомендують поливати квітку цим добривом.
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