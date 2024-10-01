Закиньте у блендер популярний осінній овоч та молоко — навіть чахла орхідея квітнутиме увесь рік

Досвідченні квітникарі радять використовувати для підживлення орхідей одне незвичайне добриво, яке готується з популярного осіннього овоча, молока та соди.

Про це цікаве добриво розповіли на YouTube-каналі про квітникарство Dream Garden.

Квітникарі впевнені, що саме завдяки такому підживленню орхідея випустить багато нових квітконосів та сильне коріння, адже воно багате на мінерали і вітаміни. Додатково добриво сприяє тривалому і рясному квітінню орхідеї протягом всього року, навіть якщо до цього квітка мала чахлий вигляд.

Що вам знадобиться:

30 г сирого буряка;

2,5 л води;

2 ч. ложки молока;

1 ч. ложка харчової соди.

Сода в цьому розчині відіграє роль природного фунгіцида, вона захищає рослину від бактеріальних та грибкових захворювань.

Приготувати добриво дуже просто:

Буряки потрібно нарізати невеликими шматочками, закинути у блендер і подрібнити. Тепер процідіть рідину, яку ви отримали після цієї процедури. Додайте до неї молоко і соду, ретельно перемішайте. Настій потрібно розвести в 2,5 л води.

В отриманому розчині слід змочити ватний диск, а потім акуратно протерти все листя орхідеї. Раз на два тижні квітникарі також рекомендують поливати квітку цим добривом.

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