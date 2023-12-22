Безугла взялася за нардепів-фронтовиків: каже, що ніхто не воює

Безугла зазначила, що "тусуватися з військовими" не означає воювати.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла стверджує, що виявила лише один випадок мобілізації народного депутата в ЗСУ.

Про це Безугла написала у Facebook.

"Досліджуючи сьогодні питання воюючих нардепів я знайшла один(!) випадок мобілізації народного депутата в ЗСУ. 1 з 400. Всі інші не є офіційно в штаті військових частин. Отже, у нас з 400 більше ніхто не воює", – зазначила нардепка.

Вона звернула увагу на депутата від "Голосу" Романа Лозинського, який у жовтні 2021 року підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ в 73 морському центрі ССО.

За інформацією Безуглої, 7 березня (ймовірно йдеться про 2022 рік) Лозинський добровільно мобілізувався і навіть отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ "Золотий Хрест". Але у вересні 2023 він демобілізувався.

"Як таке можливо? В профілі повно професійних фото у формі. За моїми даними, отримував подвійне грошове забезпечення: як нардепа, так і військовослужбовця. НАЗК навіть щодо цього написало розʼяснення. Загалом Роман відмовився коментувати свою мобілізацію-службу-демобілізацію", – зазначила нардепка.

На додачу вона опублікувала скрін-пояснення Лозинського, датований вереснем, де він стверджував, що не був демобілізованим.

Щодо інших нардепів, які стверджували, що воювали, Безугла у коментарях пояснила, що ніхто з них, зокрема Роман Костенко, який є полковником СБУ, не були мобілізовані.

Раніше повідомлялося, що серед депутатів на фронті були Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський і Михайло Забродський.

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