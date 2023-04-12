Блінкен заявив, що готовий відвідати Китай, але є умова

За його словами, відносини між двома країнами - одні з найзначніших.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю. Втім, станеться це тоді, коли будуть відповідні умови.

Про це він заявив на прес-конференції.

"Наші відносини з Китаєм – це не нова "холодна" війна, не тертя, не напруженості. Що стосується мого візиту до Китаю, коли дозріють відповідні умови... Я, звичайно, буду з нетерпінням чекати на нього", - заявив держсекретар.

За його словами, у Вашингтон вважають важливим та необхідним продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Вашингтоном. Блінкен наголосив, що відносини між двома країнами - одні з найзначніших, а також найскладніших.

"Щодо Китаю, ми також готові співпрацювати з ним там, де це відповідає нашим та його інтересам, інтересам усього світу, з низки питань, які ми позначили як транснаціональні проблеми, які жодна країна не зможе вирішити поодинці. І це принесе користь всім нам і всьому світу, якщо ми знайдемо способи співробітництва", - додав Блінкен.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки готові надати військову допомогу Тайваню у разі, якщо Китай розпочне вторгнення на острів. Цей потенційний крок разюче контрастував би з війною в Україні.

До слова, Китай розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером Палати представників.

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