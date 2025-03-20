Чехія скептично оцінює розмову Трампа та Путіна

Прага наголошує на тому, що "обмежене припинення вогню досі не узгоджене".

У Чехії вважають, що телефонна розмова між американський президентом Дональдом Трампом та кремлівським "фюрером" Владіміром Путіним не принесла значного прогресу.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Ян Ліпавський, повідомляє Radio Prague International.

За його словами, телефонна розмова між Трампом і Путіним не принесла значного прогресу, адже "обмежене припинення вогню досі не узгоджене, а Росія не відступила від своїх вимог".

Своєю чергою, віцепрем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан також скептично налаштований щодо результатів цієї телефонної розмови.

Нагадаємо, раніше в Європі прокоментували розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошують, що всеосяжний, справедливий і тривалий для України має стати результатом російсько-української війни.

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