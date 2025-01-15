Чи буде знижений мобілізаційний вік в Україні: нардеп дав відповідь

Мобілізаційний вік зменшувати поки не планують, оскільки ЗСУ мають достатньо резервних бригад, але виникає нестача зброї від партнерів та дозволів на використання далекобійної зброї проти агресора.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні в парламенті не існує жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізації. Тобто ні про які 18, 19, 20 і так далі роки немає мови", – сказав політик.

Він наголосив, що збройні сили мають достатньо резервних бригад, але відчувають дефіцит обіцяної зброї від міжнародних партнерів та необхідних дозволів на її використання проти країни-агресора.

Нардеп зазначив, що піхотинці стикаються з проблемою, коли росіяни використовують КАБи для випалювання фронту. Для ефективної боротьби необхідно забезпечити домінування в повітрі, щоб обмежити можливості противника, а піхота в резервних бригадах є, але їй не вистачає масової зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що сигнали з боку деяких світових лідерів про зниження мобілізаційного віку – це зараз нечесна розмова, адже сучасна війна є іншою.

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