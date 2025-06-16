Чи реалістична відставка Шмигаля: нардеп пояснив, що для цього має статися

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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З'явилася інформація про те, що Офіс президента може звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Як зауважив нардеп Володимир Крейденко, його відставка не є реалістичною.

Про це народний депутат від фракції «Слуга народу» сказав в ефірі «КИЇВ24».

Насамперед, пояснює він, для відставки Шмигаля треба зібрати 226 голосів.

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«Ні у Разумкова, ні у решти опозицій цих 226 голосів точно немає. По-друге — діє закон, який забороняє зміну Кабінету міністрів, президента і Верховної Ради під час дій воєнного стану», — зазначив Крейденко.

Якщо ми змінюємо голову Кабміну, наголошує нардеп, то за нашим законодавством весь Кабмін йде у відставку. А це наразі не відповідає букві закону про правовий режим воєнного стану в Україні.

Раніше йшлося про те, що Офіс президента України планує відправити у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та замінити увесь Кабінет міністрів. Головним кандидатом на пост очільника уряду є міністерка економіки Юлія Свириденко.

Він зазначив, що спроби звільнити чинного прем’єра були улітку 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 років. Щоправда, міністри змінювались, а очільник уряду — ні. Однак тепер, як стверджує Железняк, Шмигаля точно відправлять у відставку.

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Железняк зазначив, що причиною рішення про звільнення Шмигаля є те, що «уряд втратив підтримку» — навіть серед своїх депутатів.

Щобільше, за його словами, в уряду Шмигаля було справді багато провалів, які лише накопичуються. Особливо це стосується економічно-бюджетної сфери. І ще одна причина — неможливість проведення виборів у найближчій перспективі.