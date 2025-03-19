Фінляндія підтримує Україну: про що говорили Зеленський і Орпо

Україна та Фінляндія продовжують співпрацю у сфері безпеки та відновлення інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, під час якої обговорили оборону, економічну допомогу та відбудову України.

Про це він повідомив в Telegram.

Основну увагу приділили посиленню протиповітряної оборони, постачанню артилерійських систем і боєприпасів, а також інвестиціям у виробництво зброї. Окрім цього, сторони розглянули участь Фінляндії у коаліції укриттів цивільного захисту та її внесок у відновлення української інфраструктури.

Зеленський подякував Фінляндії за підтримку та 28-й оборонний пакет допомоги.

Нагадаємо, за словами Зеленського, вже цього року розпочата Російською Федерацією війна в Україні може закінчитися. Втім, умовою для цього є гарантії безпеки для нашої країни.

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