Генсек ООН побоюється гонитви озброєнь у космосі

Країни мають дотримуватися договірних зобов'язань.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає всі країни світу уникати гонитви озброєнь у космічному просторі та розробляти правові та політичні заходи, які б цьому сприяли.
Саме так він прокоментував інформацію деяких американських ЗМІ інформації про нібито плани РФ розмістити ядерну зброю в космосі, - пише Укрінформ.
За словами прессекретаря Генсека ООН Стефана Дюжарріка, «жодної суттєвої інформації з цього приводу» немає, а лише «спекуляції у ЗМІ».
«Але очевидно, що в принципі Генеральний секретар продовжує закликати всі держави-члени уникати перегонів озброєнь у космічному просторі та розробляти відповідні як юридично зобов’язальні, так і політичні заходи, – сказав він. – А коли йдеться про членів, котрі володіють ядерною зброєю, то вони повинні дотримуватися своїх договірних зобов'язань і уникати будь-яких дій, які могли б призвести до катастрофічного прорахунку чи ескалації».
Нагадаємо, у середу, 14 лютого, голова Комітету з розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер опублікував загадкову заяву, в якій оголосив "про серйозну загрозу національній безпеці”. Відсутність деталей про природу загрози призвела до багатьох спекуляцій. Деякі видання повідомили, що інформація стосується бажання росіян розмістити ядерну зброю в космосі.
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