Генсек ООН опасается гонки вооружений в космосе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает все страны мира избегать гонки вооружений в космическом пространстве и разрабатывать правовые и политические меры, которые бы этому способствовали.

Именно так он прокомментировал информацию некоторых американских СМИ информации о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, пишет Укринформ.

По словам пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаррика, «никакой существенной информации на этот счет» нет, а только «спекуляции в СМИ».

«Но очевидно, что в принципе Генеральный секретарь продолжает призывать все государства-члены избегать гонки вооружений в космическом пространстве и разрабатывать соответствующие как юридически обязательственные, так и политические меры, – сказал он. – А когда речь идет о членах, обладающих ядерным оружием, то они должны соблюдать свои договорные обязательства и избегать любых действий, которые могли бы привести к катастрофическому просчету или эскалации».

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Напомним, в среду, 14 февраля, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер опубликовал загадочное заявление, в котором объявил "о серьезной угрозе национальной безопасности". Отсутствие деталей о природе угрозы привело ко многим спекуляциям. желание россиян разместить ядерное оружие в космосе

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