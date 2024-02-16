Генсек ООН опасается гонки вооружений в космосе

Страны должны соблюдать договорные обязательства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает все страны мира избегать гонки вооружений в космическом пространстве и разрабатывать правовые и политические меры, которые бы этому способствовали.
Именно так он прокомментировал информацию некоторых американских СМИ информации о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе, пишет Укринформ.
По словам пресс-секретаря Генсека ООН Стефана Дюжаррика, «никакой существенной информации на этот счет» нет, а только «спекуляции в СМИ».
«Но очевидно, что в принципе Генеральный секретарь продолжает призывать все государства-члены избегать гонки вооружений в космическом пространстве и разрабатывать соответствующие как юридически обязательственные, так и политические меры, – сказал он. – А когда речь идет о членах, обладающих ядерным оружием, то они должны соблюдать свои договорные обязательства и избегать любых действий, которые могли бы привести к катастрофическому просчету или эскалации».
Напомним, в среду, 14 февраля, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер опубликовал загадочное заявление, в котором объявил "о серьезной угрозе национальной безопасности". Отсутствие деталей о природе угрозы привело ко многим спекуляциям. желание россиян разместить ядерное оружие в космосе
Читайте также:
- Подрывает стратегическую стабильность: глава Пентагона прокомментировал испытание РФ противоспутникового оружия
- Новая эра: Израиль впервые в мире сбил ракету в космосе — The Telegraph
- Мир упрямо идет навстречу Третьей мировой: в The Telegraph назвали признаки