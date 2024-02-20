Канада планує передати Україні понад 800 безпілотників

Канада вже цієї весни передасть Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США).

Про це в Торонто оголосив міністр оборони Канади Біл Блер, - пише Укрінформ.

“Канада інвестує понад 95 млн дол., аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70”, - сказав Блер.

За його словами, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі в своєму класі. “Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі”, - пояснив міністр.

SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов. “Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми”, - наголосив Блер.

Міністр уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей й послуг з обслуговування.

Тим часом стало відомо, що Британія та союзники хочуть надати Україні безпілотники зі штучним інтелектом. Дрони можуть бути відправлені до України протягом кількох місяців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже цього року здивує Росію дронами та системами радіоелектронної боротьби власного виробництва.

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