Канада планирует передать Украине более 800 беспилотников

Канада уже этой весной передаст Украине сотни современных боевых дронов почти на 100 млн канадских долларов (около 73 млн долл. США).

Об этом в Торонто объявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет Укринформ.

"Канада инвестирует более 95 млн долл., чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70", — сказал Блэр.

По его словам, эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе. “Они могут транспортировать разные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели», – пояснил министр.

SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и в плохих погодных условиях. “Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы”, — подчеркнул Блэр.

Министр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию.

Тем временем стало известно, что Великобритания и союзники хотят предоставить Украине беспилотники с искусственным интеллектом. Дроны могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году удивит Россию дронами и системами радиоэлектронной борьбы собственного производства.

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