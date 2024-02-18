В России школьники на уроках будут производить дроны для армии – ЦНС

К преступной войне против Украины россияне уже привлекают даже детей.

На уроках в российских школах дети будут производить дроны для армии РФ. Более того, школьники в будущем смогут стать конструкторами, пилотами и техниками БПЛА, которые используются в войне против Украины.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что каждый регион РФ получит около 301 млн. рублей на закупку оборудования для уроков по разработке, производству и эксплуатации FPV. Предмет "авиамоделирования" в скором времени станет частью общеобразовательной программы. Да и будущее школьников ждет удивительно "светлое" — они смогут стать конструкторами, пилотами и техниками БПЛА, которые используются в войне против Украины.

"Кремлевская авторитарная система не гнушается использовать труд детей для продолжения этой войны. Путин подобно Сталину пытается с помощью пропаганды превратить свою авантюру в очередную "великую отечественную войну", — отмечают в подполье.

Чтобы добиться желаемого, россияне привлекают все возможные ресурсы "империи": порабощенные национальные сообщества, заключенных, а теперь еще и трудовые лагеря с привлечением школьников.

"Такая система подготовки имеет дальновидные планы, поскольку агрессия Путина не ограничивается планами оккупации Украины, а ориентирована на страны Балтии, Грузию, Молдову и Центральноазиатские страны", — предупредили в Центре.

Напомним, россияне ужесточают меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации. Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, Украине и мире, жителей оккупированной Херсонщины массово подключают к российскому спутниковому телевидению под названием "Русский мир".

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