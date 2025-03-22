Кім Чен Ин заявив про підтримку Путіна у війні в Україні

Росія тішиться, що Пхеньян солідарний з ними у питаннях війни в Україні.

КНДР зберігає непохитну підтримку війни, яку агресорка Росія розв'язала проти України. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин готовий надалі стояти на стороні РФ.

Про це північнокорейський лідер заявив під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, повідомляє KCNA.

"Кім Чен Ин заявив, що незмінна підтримка Росії в боротьбі за захист національного суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки залишиться незмінним вибором та рішучою волею уряду КНДР і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кім і Шойгу висловили готовність двох країн "беззастережно виконувати" положення підписаного минулого року Договору про всебічне стратегічне партнерство між КНДР і Росією. Крім того, вони обговорили "перспективні проєкти подальшого розширення й активізації обмінів і співпраці в безпековій та інших сферах".

Своєю чергою, Шойгу подякував диктатору Північної Кореї за допомогу та солідарність з "українського питання". З його слів, "Росія надзвичайно дорожить досягнутим рівнем стратегічних відносин між країнами і націлена на їхнє поглиблення".

Нагадаємо, аналітики Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Зазначається, що Північної Кореї все ще є великі резерви військ та техніки. Наразі ніщо не свідчить про те, що підтримка Пхеньяном зусиль Москви слабшає, чого не можна сказати про американську допомогу Україні.

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