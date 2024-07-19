Кредит на підтримку війська: Україна підписала угоду з Британією

Умєров пояснив, що ця угода дозволить у короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту держави.

Міністр оборони України Рустем Умєров та його колега з Великої Британії Джон Гілі підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.

Про це повідомили в українському Міноборони.

В заяві вказано, що підписана рамкова угода забезпечує фінансову підтримку для закупівлі сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони за стандартами НАТО.

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"Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони", – пояснив Умєров.

Як уточнили в Міноборони, кредит надається на 15 років з можливістю продовження та вигідною відсотковою ставкою. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме спільна комісія з представників урядів обох держав.

До слова, 18 липня Україна підписала двосторонні угоди щодо "гарантій безпеки" з Чехією та Словенією.

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