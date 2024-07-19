Кредит на підтримку війська: Україна підписала угоду з Британією

Умєров пояснив, що ця угода дозволить у короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту держави.
Міністр оборони України Рустем Умєров та його колега з Великої Британії Джон Гілі підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України.
Про це повідомили в українському Міноборони.
В заяві вказано, що підписана рамкова угода забезпечує фінансову підтримку для закупівлі сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони за стандартами НАТО.
"Ця угода знизить навантаження на державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все – у сфері протиповітряної оборони", – пояснив Умєров.
Як уточнили в Міноборони, кредит надається на 15 років з можливістю продовження та вигідною відсотковою ставкою. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме спільна комісія з представників урядів обох держав.
До слова, 18 липня Україна підписала двосторонні угоди щодо "гарантій безпеки" з Чехією та Словенією.
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