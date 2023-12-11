Кучма зробив заяву про Путіна і мирні переговори

Політик не виключив, що одержимість президента РФ Україною – це свого роду манія чи психічний розлад.

Другий президент України Леонід Кучма переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори щодо війни.

Таку думку Кучма висловив у інтерв’ю The Guardian.

Другий президент України пояснив, чому, як він вважає, господар Кремля не погодиться на мирні перемовини.

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"Путін не може підписати документ, в якому буде сказано, що він не отримав того, чого хотів (в Україні – ред.). Йому доведеться це пояснювати російському народу. Він – лідер Росії", – сказав Кучма.

Український політик також описав російського диктатора як "кар'єрного співробітника КДБ".

"Це його професія, з усіма наслідками, що з неї випливають. Люди кажуть, що його одержимість Україною – це свого роду манія чи психічний розлад. Можливо, це правда", – сказав другий президент.

До слова, на думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, Путін хоче нав’язати свої умови "миру", які передбачають нейтральний статус України і її відмову від НАТО.

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