Литва придбає у США Javelin та інше обладнання на $40 млн

Литва придбає у США Javelin та інше обладнання на $40 млн

Це особливо актуально у дуже складній геополітичній ситуації після вторгнення Росії до України, сказав міністр нацоборони.

Міноборони Литви вирішило закупити у США протитанкові системи Javelin, пускові установки та інше обладнання на загальну суму 40 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні на сайті литовського Міноборони.

Так, 10 березня Агентство оборонних ресурсів при Міноборони Литви підписало угоду з урядом США. Згідно з повідомленням, озброєння до країни надійде в найкоротший термін.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зазначив, що американська протитанкова система Javelin робить особливо значний внесок у зміцнення обороноздатності держави, довгострокове підвищення бойових можливостей та посилення стримувального ефекту.

"Поповнення литовської армії цими системами є особливо актуальним у дуже складній геополітичній ситуації після вторгнення Росії до України", – наголосив Анушаускас.

Нагадаємо, 7 березня держсекретар США Ентоні Блінкен побував з візитом у Вільнюсі, де заявив, що в Литві буде додатково дислоковано 400 американських військових.

Кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський заявив, якщо зараз не зупинити війну в державі, то президент Росії Володимир Путін піде далі на наступні країни Європи. За словами Зеленського, наступними цілями можуть стати Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Польща, "і так до Берлінської стіни".

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