Лукашенко їде до Росії: що відомо і яка причина

Лукашенко вже завтра, 24 грудня, приїде до Росії. Там він, зокрема, візьме участь у зустрічі президентів країн СНД.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Наразі відомо, що самопроголошений президент Білорусі відвідає Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. Наразі там проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

Білоруський портал "Пул первого" повідомляє, що Лукашенко ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Йтиметься також про подальші перспективи білорусько-російської співпраці у космічній сфері.

Крім того, Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі.

"Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найбільш актуальних для Співдружності сферах", - пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, 19 грудня Путін вперше від 2019 року прибув до Мінська. Також до Білорусі з неанонсованим візитом тоді прибули очільник МЗС Сергій Лавров та мінiстр оборони Сергій Шойгу.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що глава Кремля прилетів до Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну. Разом з тим він наголошує, що ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну.

Данілов про зустріч Путіна та Лукашенка, наступ на Київ

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