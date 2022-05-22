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"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні" - МЗС

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"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні" - МЗС

Фото: pixabay.com

У французькому МЗС наголосили, що Путін - розпалювач війни, і що Франція продовжуватиме підтримку України.

Франція робитиме все, аби не допустити перемоги Росії у війні проти України. 

Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, пише РБК-Україна.

Він підреслив, що Франція вважає президента РФ Володимира Путіна розпалювачем війни, а також наголосив, що країна продовжуватиме підтримку України у війні.

"Мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні та у тому, щоб звільнити Україну від російських військ. Розпалювач війни - це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, самі не воюючи, щоб вона чинила опір від агресії. Вони не провокували війну у Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенну державу", - сказав він. 

Нагадаємо, Макрон підтвердив, що заявку України про вступ до ЄС розглянуть у червні.

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