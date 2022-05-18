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Макрон підтвердив, що заявку України про вступ до ЄС розглянуть у червні

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Макрон підтвердив, що заявку України про вступ до ЄС розглянуть у червні

Фото: Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що заявка держави на членство в Європейському Союзі буде розглянута під час засідання Європейської Ради в червні.

Зауважимо, раніше про розмову з Макроном повідомив Зеленський, поінформувавши, що йшлося про оборонну підтримку України.

Про заяву президента Франції повідомили в Єлисейському палаці.

"Президент республіки також підтвердив президенту Зеленському, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде розглянута під час засідання Європейської Ради в червні на основі думки, яку Комісія надасть Європейському Союзу", – йдеться в повідомленні.

"З цієї нагоди президент повернувся до своєї промови в Європейському парламенті в Страсбурзі 9 травня та своєї пропозиції щодо "європейської політичної спільноти", яка, зокрема, дасть змогу підтримувати країни-кандидаткив межах співпраці, корисної для всіх", – додали в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, 13 травня Зеленський у відповідь на спроби Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для президента РФ заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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