В Україні вдосконалили порядок виплати пенсій: що зміниться

В Україні вдосконалили порядок виплати пенсій: що зміниться

Верховна Рада під час засідання проголосували за законопроєкт №7337, яким передбачено вдосконалення порядку виплати пенсій.

Це означає, як пояснила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, відтепер громадянам України надається можливість вибору банку для отримання військових пенсій.

Відповідний законопроєкт ухвалили парламентарі під час засідання ВР у неділю, 22 травня.

"За" проголосували 292 народні депутати.

"Особам, які мають право на пенсійне забезпечення згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера. Цим пенсіонерам пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання пенсіонера незалежно від реєстрації місця проживання", - йдеться у пояснювальній записці.

Шуляк нагадала, що 16 травня відбулося засідання Головного комітету, на якому було запропоновані додаткові уточнення. Зокрема, йдеться, що:

Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, забезпечується за рахунок коштів Держбюджету.

Пенсія особам, які мають право на пенсію за цим Законом, виплачується органами Пенсійного фонду України щомісяця, у строк не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України.

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