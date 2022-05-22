В Украине усовершенствовали порядок выплаты пенсий: что изменится

В Украине усовершенствовали порядок выплаты пенсий: что изменится

Верховная Рада во время заседания проголосовала за законопроект №7337, которым предусмотрено усовершенствование порядка выплаты пенсий.

Это значит, как пояснила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, теперь гражданам Украины предоставляется возможность выбора банка для получения военных пенсий.

Соответствующий законопроект был принят парламентариями во время заседания ВР в воскресенье, 22 мая.

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"За" проголосовали 292 народных депутата.

"Лицам, имеющим право на пенсионное обеспечение согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пенсии выплачиваются органами Пенсионного фонда Украины через учреждения Сбербанка по месту фактического проживания пенсионера. Этим пенсионерам пенсии выплачиваются органами Пенсионного фонда Украины по месту фактического проживания пенсионера независимо от регистрации места жительства", — говорится в пояснительной записке.

Шуляк напомнила, что 16 мая состоялось заседание Главного комитета, на котором было предложено дополнительные уточнения. В частности, говорится, что:

Выплата пенсий, в том числе дополнительных пенсий, доплат, надбавок и повышений к ним, компенсационных выплат, установленных законодательством, лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону, обеспечивается за счет средств Госбюджета.

Пенсия лицам, имеющим право на пенсию по настоящему Закону, выплачивается органами Пенсионного фонда Украины ежемесячно, в срок не позднее последнего числа месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

Ранее писали, что размер будущей пенсии можно узнать с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор". Как это сделать – читайте ЗДЕСЬ.

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