Враг сосредоточил все силы на штурме Северодонецка: город превращают в новый Мариуполь

Враг сосредоточил все силы на штурме Северодонецка: город превращают в новый Мариуполь

Оккупанты пытаются оцепить подконтрольную Украине часть Луганской области.

Все свои силы враг сосредоточил на штурме Северодонецка, на окраинах которого постоянно ведутся бои.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отмечает, что российские захватчики пытаются оцепить подконтрольную правительству Украине часть Луганской области, превращая в руины города.

"Город превращают в новый Мариуполь. Вчера рашисты целенаправленно обстреляли школу, в подвале которой с начала войны скрывались около 200 жителей Северодонецка. Трое погибли," – говорится в сообщении.

По словам Денисовой, враг также пытается захватить "дорогу жизни" – автодорогу Лисичанск – Бахмут. Это заблокирует эвакуацию гражданских жителей и поставки гуманитарных грузов.

Напомним, оккупанты штурмовали Северодонецк по четырем направлениям : ВСУ заставили их отступить.

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