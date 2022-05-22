"Цель Франции состоит в недопущении победы РФ в Украине" — МИД

Во французском МИД подчеркнули, что Путин – разжигатель войны, и что Франция будет продолжать поддержку Украины.

Франция будет делать все, чтобы не допустить победы России в войне против Украины.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Франция считает президента РФ Владимира Путина разжигателем войны, а также, что страна будет продолжать поддержку Украины в войне.

"Цель Франции состоит в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск. Разжигатель войны — это мистер Путин. Мы предоставляем Украине средства, сами не воюя, чтобы она сопротивлялась агрессии. Они не провоцировали войну в России. Они стремятся освободиться от страны, которая их оккупирует как суверенное государство", — сказал он.

Напомним, Макрон подтвердил, что заявка Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрена в июне.

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