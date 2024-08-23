Моді прибув до Києва (відео)

Це перший в історії двосторонніх відносин візит прем’єра Індії до України.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув 23 серпня з офіційним візитом до Києва. У столиці він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про приїзд індійського прем’єра повідомила низка іноземних медіа.

Після прибуття Моді до Києва у Мережі опублікували відео з кортежем, який прямував однією з центральних вулиць столиці.

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За інформацією видання The Times of India, Моді в Києві вже встиг зустрітися з індійською діаспорою у готелі Hyatt Regency.

Зауважимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит індійського прем’єра до України.

Раніше анонсувалося, що Зеленський та Моді обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією.

До Києва прибув прем’єр Індії Моді

Нагадаємо, перед візитом до України Моді заявив, що "як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні".

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