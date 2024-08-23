Моди прибыл в Киев (видео)

Это первый в истории двусторонних отношений визит премьера Индии в Украину.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл 23 августа с официальным визитом в Киев. В столице он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О приезде индийского премьера сообщил ряд иностранных медиа.

По прибытии Моди в Киев в Сети опубликовали видео с кортежем, следовавшим по одной из центральных улиц столицы.

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По информации издания The Times of India, Моди в Киеве уже успел встретиться с индийской диаспорой в отеле Hyatt Regency.

Это первый в истории двусторонних отношений визит индийского премьера в Украину.

Ранее анонсировалось, что Зеленский и Моди обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

В Киев прибыл премьер Индии Моди

Напомним, перед визитом в Украину Моди заявил, что "как друг и партнер мы надеемся на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе".

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