"Нарешті маємо конкретику": Зеленський - про шостий пакет санкцій проти РФ

"Нарешті маємо конкретику": Зеленський - про шостий пакет санкцій проти РФ

Президент запевнив, що це не останні обмеження проти РФ і щойно запрацює шостий пакет, одразу розпочнеться підготовка до сьомого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував шостий пакет санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 31 травня.

"Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено. Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок", – зазначив Зеленський.

Президент подякував європейським країнами, які погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. Він наголосив, що результат такого рішення – мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору.

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"Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювані джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватися. А отже, програє. Програє економічно", – зазначив глава держави.

Також Зеленський очікує на відключення одного з найбільших російських банків – "Сбербанку" – від SWIFT у межах шостого санкційного пакету, припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі та нові персональні санкції.

Президент запевнив, що це не останні обмеження проти РФ і щойно запрацює шостий пакет, одразу розпочнеться підготовка до сьомого.

"Зрештою не має залишитися жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом", – підсумував він.

Нагадаємо, Шарль Мішель розповів, коли ЄС запровадить шостий пакет санкцій проти Росії.

Раніше Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв з президенткою Словаччини.

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