Нідерландські F-16 скоро опиняться в Україні: деталі

F-16 будуть доставлені “незабаром”, але точна дата не називається. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.
В Україні незабаром опиняться 24 нідерландські винищувачі F-16.
Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів, що йде, - пише Укрінформ.
“22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо постачання товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та Міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться постачання перших літаків. Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано”, - написала Оллонґрен.
F-16 будуть доставлені “незабаром”, але точна дата не називається. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.
Варто зазначити, що новий уряд Нідерландів буде приведений до присяги вже 2 липня.
Нагадаємо, експерти оцінили, як поява F-16 в Україні вплине на перебіг війни. За словами деяких аналітиків, отримання F-16 як таке не стане переламним моментом у війні, але водночас вимагатиме для їх захисту додаткових систем ППО.
Читайте також:
- "Дві кардинально різні машини": український пілот порівняв літаки Су-27 з F-16
- Небо над Україною можна закрити майже повністю: генерал Маломуж назвав засоби
- Коли прибудуть перші винищувачі F-16 та яке українське місто захищатимуть: деталі від The Guardian
- F-16: в ISW вказали на важливу проблему, з якою зіткнеться Україна на фронті після отримання літаків