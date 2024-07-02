Нідерландські F-16 скоро опиняться в Україні: деталі

F-16 будуть доставлені “незабаром”, але точна дата не називається. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.

В Україні незабаром опиняться 24 нідерландські винищувачі F-16.

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів, що йде, - пише Укрінформ.

“22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо постачання товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та Міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться постачання перших літаків. Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано”, - написала Оллонґрен.

F-16 будуть доставлені “незабаром”, але точна дата не називається. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.

Варто зазначити, що новий уряд Нідерландів буде приведений до присяги вже 2 липня.

Нагадаємо, експерти оцінили, як поява F-16 в Україні вплине на перебіг війни. За словами деяких аналітиків, отримання F-16 як таке не стане переламним моментом у війні, але водночас вимагатиме для їх захисту додаткових систем ППО.

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