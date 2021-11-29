Обороноздатність країни: Рада заслухає Резнікова на годині запитань до уряду

Обороноздатність країни: Рада заслухає Резнікова на годині запитань до уряду

Міністр виступить 3 грудня.

Верховна Рада заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.

Рішення про це ухвалили під час погоджувальної ради 29 листопада.

Станеться у п'ятницю, 3 грудня, під час години запитань до уряду у п'ятницю 3 грудня.

Слід зауважити, що пропозицію запросити до парламенту нового міністра Олексія Резнікова з доповіддю на тему "Обороноздатність України 2021 року: безпекові підсумки року і перспективи" підтримали одностайно всі керівники фракцій та груп.

До слова, депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запропонувала спікерові Русланові Стефанчуку попросити президента Володимира Зеленського провести закриту зустріч із головами усіх фракцій щодо ситуації на кордоні з Білоруссю, а також можливого державного перевороту. Ініціативу Геращенко учасники погоджувальної ради не підтримали.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 листопада проголосувала за нового міністра оборони України. Міністерство оборони очолив Олексій Резніков. Він 1 листопада написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. До слова, його відставку 3 листопада підтримала Рада.

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