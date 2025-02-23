Пентагон спростував заяви Трампа про $350 млрд допомоги Україні

Дані про допомогу США Україні, які озвучує американський лідер Дональд Трамп, значно перевищують реальні витрати. Президент Трамп заявив, що США виділили 350 млрд доларів на підтримку України, однак ця цифра не підтверджується офіційними джерелами.

Про це пише Голос Америки.

За даними Пентагону та міжвідомчої наглядової групи, загальна допомога США Україні становить близько 183 млрд доларів. Із них 65,9 млрд спрямовано на військову підтримку, ще 3,9 млрд залишаються невитраченими. Також значна частина коштів, близько 58 млрд, використана в самих США для заміни зброї та розвитку оборонної промисловості.

Трамп не надав доказів своїх слів. У дописі в соцмережі Truth Social він стверджував, що США витратили на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, але ці дані суперечать підрахункам. Європейські країни загалом надали Україні близько 140 млрд доларів допомоги, тоді як США – приблизно 120 млрд.

За оцінками Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, реальна сума зобов’язань США на кінець 2024 року становила 128 млрд доларів, що значно менше за заяви Трампа. Водночас чимала частина коштів повертається до економіки США.

Фахівці спростовують твердження Трампа. За даними Newsweek та DW, немає жодних підтверджень того, що США витратили на Україну 350 млрд доларів. Загальні витрати на допомогу, навіть з урахуванням військових програм у Європі, не перевищують 213 млрд доларів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 лютого заявив, що війна для України обійшлася в 320 мільярдів доларів. З цієї суми 120 мільярдів доларів – це внесок українського народу та платників податків, а 200 мільярдів доларів надійшли від США та ЄС. Він уточнив, що ця сума включає вартість збройних поставок.

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