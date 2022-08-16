Під канадські санкції потрапили російські кошти і майно на $ 320 мільйонів: деталі

У межах економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол. США).

Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій, - пише Укрінформ.

“З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії”, - йдеться у повідомленні правоохоронці.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Минулого разу дані стосовно канадських санкцій проти РФ було оприлюднено у червні. Відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 1 млн дол., хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.

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