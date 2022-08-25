Президент обговорив з міністром закордонних справ Італії підтримку України

Зеленський та Ді Майо обговорили розширення співпраці між нашими державами й досвід Італії в посиленні безпеки, зокрема енергетичної.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, який прибув з візитом до України.

Подякував італійському народу, президенту Італії й особисто премʼєр-міністру Італії Драґі за принциповість у захисті об’єднаної Європи.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 25 серпня.

"Пан Драґі став одним із тих європейських лідерів, чия рішучість і особиста моральність дали змогу в критичний момент посилити Європу, захистити нормальне життя на нашому континенті", - зазначив він.

Зеленський додав, що з очільником італійського зовнішньополітичного відомства обговорили сьогодні, 25 серпня, розширення співпраці між нашими державами й досвід Італії в посиленні безпеки, зокрема енергетичної.

Нагадаємо, Драґі закликав Росію припинити незаконну окупацію частини території України та напади на мирних громадян. Італія висловила непохитну підтримку України і вчергове підкреслила, що російська окупація Криму у березні 2014 року була неприйнятним актом агресії, грубим порушенням міжнародного права.

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