Президентка Європарламенту: "Кожен наданий Україні літак – це ще один день свободи та миру"

Президентка Європарламенту Роберта Мецола переконана, що Україна стане членом ЄС. Під час свого виступу перед промовою українського президента Володимира Зеленського вона відзначила, що наша країна сьогодні б'ється не лише за свої цінності, але й за європейські.

Про це пише Дзеркало тижня.

"Я горда сказати, що цей дім європейської демократії, його члени, наш Європейський Союз завжди стояв з вами. Ми розуміємо, що ви боретесь не лише за ваші цінності, а й за наші, за ті ідеї, які нас роблять усіх європейцями. Тому що Україна – це Європа, і майбутнє вашого народу – у Європейському Союзі", - зазначила Мецола.

Вона зауважила, що ЄС повинен демонструвати підтримку України не лише словами, але й справами, "політичним бажанням, щоб гарантувати легкий, якнайшвидший процес вступу, з фондами для ваших людей, із допомогою у реконструкції та навчанням ваших солдатів, із військовим обладнанням та оборонними системами".

Вона закликала країни ЄС зробити наступний крок в питанні військової допомоги України - дати нам винищувачі та решту озброєння, яке ми потребуємо.

"Ми допомагаємо вам фінансово, у процесі реконструкції, допомагаємо тренувати військових, надаємо системи захисту та зброю. І ви маєте перемогти. Усі країни-члени ЄС мають перейти до наступного кроку й надати винищувачі та озброєння, яке вам так необхідне для продовження боротьби", - сказала Мецола.

Вона наголосила, що "кожен наданий літак – це ще один день свободи та миру".

"Вам не потрібно переконувати всіх нас у тому, наскільки це важливо, наскільки важливо підтримувати Україну та всіх тих, хто віддає своє життя… Ми маємо притягнути до відповідальності тих, хто розпочав цю страшну війну. Хочу повторити обіцянку, дану мною, коли я приїхала минулого року до Києва, – ми з вами, ми захищаємо вас і будемо з вами так довго, як це необхідно. Свобода переможе", - наголосила президентка Європарламенту.

Раніше Зеленський повідомив, що з лідерами Франції та Німеччини він обговорив, зокрема, реалізацію формули миру, яка покликана забезпечити стійке припинення війни та справедливий мир.

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